Le Louis XI Concert Jolie Môme Le Louis XI Saillans

Le Louis XI Impasse du Louis XI Saillans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Concert Pop, rock, électro Une poésie forte et des textes en français sans concession, portés par des mélodies sensibles et travaillées. Mélissa BASSIERES, incarne JOLIE MÔME avec un timbre de voix singulier qui sublime chaque chanson.

Le Louis XI Impasse du Louis XI Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 45 87 26 lelouisxi@gmail.com

English :

Pop, rock, electro concert: strong poetry and uncompromising French lyrics, carried by sensitive, well-crafted melodies. Mélissa BASSIERES embodies JOLIE MÔME with a singular voice that sublimates each song.

German :

Konzert Pop, Rock, Elektro: Starke Poesie und kompromisslose französische Texte, die von sensiblen und ausgefeilten Melodien getragen werden. Mélissa BASSIERES, verkörpert JOLIE MÔME mit einem einzigartigen Timbre ihrer Stimme, das jeden Song veredelt.

Italiano :

Pop, rock, electro: testi francesi forti e senza compromessi, accompagnati da melodie sensibili e ben realizzate. Mélissa BASSIERES, incarnazione di JOLIE MÔME, ha una voce singolare che sublima ogni canzone.

Espanol :

Pop, rock, electro: poesía fuerte y letras francesas sin concesiones, llevadas por melodías sensibles y bien elaboradas. Mélissa BASSIERES, encarnación de JOLIE MÔME, posee una voz singular que sublima cada canción.

L'événement Le Louis XI Concert Jolie Môme Saillans a été mis à jour le 2025-09-03