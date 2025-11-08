Le Louis XI Concert Linda Dubois Folk-rock Temple de Saillans Saillans

Temple de Saillans Faubourg du temple Saillans Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Auteure, compositrice et interprète, elle vous fera voyager avec son univers folk-rock-californien. La plus Drômoise des Québécoises vous fera vibrer avec sa voix chaude et son charisme …
Temple de Saillans Faubourg du temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 45 87 26  lelouisxi@gmail.com

English :

Singer-songwriter, she’ll take you on a journey through her folk-rock-Californian universe. The most Drômoise of Quebecers will thrill you with her warm voice and charisma …

German :

Als Autorin, Komponistin und Interpretin wird sie Sie mit ihrem folk-rock-kalifornischen Universum auf Reisen schicken. Die Drômoiseste aller Québecerinnen wird Sie mit ihrer warmen Stimme und ihrem Charisma …

Italiano :

Cantautrice, vi accompagnerà in un viaggio attraverso il suo universo folk-rock californiano. La più drusa dei quebecchesi vi entusiasmerà con la sua voce calda e il suo carisma…

Espanol :

Cantautora, te llevará de viaje por su universo folk-rock californiano. La más quebequesa de los Drôme le entusiasmará con su cálida voz y su carisma…

L’événement Le Louis XI Concert Linda Dubois Folk-rock Saillans a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme