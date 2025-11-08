Le Louis XI Concert Linda Dubois Folk-rock Temple de Saillans Saillans
Le Louis XI Concert Linda Dubois Folk-rock
Temple de Saillans Faubourg du temple Saillans Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Auteure, compositrice et interprète, elle vous fera voyager avec son univers folk-rock-californien. La plus Drômoise des Québécoises vous fera vibrer avec sa voix chaude et son charisme …
Temple de Saillans Faubourg du temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 45 87 26 lelouisxi@gmail.com
English :
Singer-songwriter, she’ll take you on a journey through her folk-rock-Californian universe. The most Drômoise of Quebecers will thrill you with her warm voice and charisma …
German :
Als Autorin, Komponistin und Interpretin wird sie Sie mit ihrem folk-rock-kalifornischen Universum auf Reisen schicken. Die Drômoiseste aller Québecerinnen wird Sie mit ihrer warmen Stimme und ihrem Charisma …
Italiano :
Cantautrice, vi accompagnerà in un viaggio attraverso il suo universo folk-rock californiano. La più drusa dei quebecchesi vi entusiasmerà con la sua voce calda e il suo carisma…
Espanol :
Cantautora, te llevará de viaje por su universo folk-rock californiano. La más quebequesa de los Drôme le entusiasmará con su cálida voz y su carisma…
L’événement Le Louis XI Concert Linda Dubois Folk-rock Saillans a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme