Le Louis XI Djampa Le Louis XI Saillans

Le Louis XI Djampa

Le Louis XI Impasse du Louis XI Saillans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 18:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Djampa nous livre des textes ciselés, puissants et sensibles à la fois, qui se mêlent à une musique pleine de virtuosité. Djampa en concert, c’est l’émotion à fleur de peau et le talent, des textes poignants allant toucher jusqu’à l’intime de chacun.

Le Louis XI Impasse du Louis XI Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 45 87 26 lelouisxi@gmail.com

English :

Djampa delivers lyrics that are chiseled, powerful and sensitive at the same time, blended with virtuoso music. Djampa?s live performances are a blend of emotion and talent, with poignant lyrics that touch the very soul.

