Le Louis XI – « Fazaz » musique orientale L’Oubliette Saillans
dimanche 22 novembre 2026 · L'Oubliette · Saillans
Informations pratiques
Saillans
Le Louis XI – « Fazaz » musique orientale
L’Oubliette 7 rue des Andrieux Saillans Drôme
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Adhésion 1€ inclue
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 18:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Fazaz, c’est la chaleur du Maroc, le son puissant du lotar (instrument à cordes, de la famille de l’oud), des mélodies entêtantes, des poèmes tragiques et des rythmiques transes. Une immersion au cœur de la chanson amazighe du Moyen-Atlas.
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L’Oubliette 7 rue des Andrieux Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 45 87 26 lelouisxi@gmail.com
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English :
Fazaz embodies the warmth of Morocco, the powerful sound of the lotar (a stringed instrument from the oud family), captivating melodies, tragic poems, and trance-inducing rhythms. An immersion into the heart of Amazigh music from the Middle Atlas.
L’événement Le Louis XI – « Fazaz » musique orientale Saillans a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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