Informations pratiques

Saillans

Le Louis XI – « Fazaz » musique orientale

L’Oubliette 7 rue des Andrieux Saillans Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Adhésion 1€ inclue

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 18:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Fazaz, c’est la chaleur du Maroc, le son puissant du lotar (instrument à cordes, de la famille de l’oud), des mélodies entêtantes, des poèmes tragiques et des rythmiques transes. Une immersion au cœur de la chanson amazighe du Moyen-Atlas.

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L’Oubliette 7 rue des Andrieux Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 45 87 26 lelouisxi@gmail.com

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English :

Fazaz embodies the warmth of Morocco, the powerful sound of the lotar (a stringed instrument from the oud family), captivating melodies, tragic poems, and trance-inducing rhythms. An immersion into the heart of Amazigh music from the Middle Atlas.

L’événement Le Louis XI – « Fazaz » musique orientale Saillans a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme