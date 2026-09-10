Le Louis XI – Mike Green Blues Band L’Oubliette Saillans

Informations pratiques

Saillans

Le Louis XI – Mike Green Blues Band

L’Oubliette 7 rue des Andrieux Saillans Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Adhésion 1€ inclue

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Mike Green est fortement inspiré par le Folk Blues traditionnel acoustique. Ce quartet revisite le Blues avec des styles variés tels que celui de Chicago, du Mississippi ou de la Louisiane. Standards et compositions plus personnelles sont au répertoire.

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L’Oubliette 7 rue des Andrieux Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 45 87 26 lelouisxi@gmail.com

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English :

Mike Green draws heavy inspiration from traditional acoustic folk blues. This quartet reinterprets the blues through a variety of styles, including those from Chicago, Mississippi, and Louisiana. Their repertoire includes both classics and more personal compositions.

L’événement Le Louis XI – Mike Green Blues Band Saillans a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme