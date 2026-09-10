Informations pratiques

Saillans

Le Louis XI – « Piotki » chanson folk française

L’Oubliette 7 rue des Andrieux Saillans Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Adhésion 1€ inclue

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Pierre Pauzin, dit Piotki, c’est une voix singulière et douce, illustrant à la guitare ses états d’âme, des histoires ciselées, de personnages inventés ou réels. Simplicité, charme, naturel et harmonica sont au programme de l’univers de cet auteur-rêveur.

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L’Oubliette 7 rue des Andrieux Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 50 30 lelouisxi@gmail.com

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English :

Pierre Pauzin, known as Piotki, has a unique and gentle voice; through his guitar, he expresses his moods and tells finely crafted stories featuring characters both fictional and real. Simplicity, charm, authenticity, and the harmonica are the hallmarks of this songwriter-dreamer’s world.

L’événement Le Louis XI – « Piotki » chanson folk française Saillans a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme