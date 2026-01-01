Le Loup en Slip 2 Espace culturel Camblanes-et-Meynac

Le Loup en Slip 2

Espace culturel Chem. du Plessis Camblanes-et-Meynac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Le Loup en Slip est de retour dans une nouvelle aventure, toujours aussi drôle et percutante ! C’est la fin de l’année dans la forêt du Loup en slip. Au marché de Noël, l’heure est aux festins, aux emplettes… Plus que jamais, la noisette est à la fête ! Tandis que tout le monde pâtisse à qui mieux mieux, Madame la Chouette, en pleine tournée des cadeaux, offre au Loup en slip un splendide hibou casse-noisette rouge pétard ! Mais la nuit venue, un bruit étrange réveille le Loup… Son hibou a pris vie ! Rêve ? Cauchemar ? Magie ? Une aventure débute, entre éclats de rire et moments de réflexion. Un spectacle (tiré de la célèbre BD) qui revisite avec humour les clichés et interroge notre regard sur le monde. A partir de 5 ans. .

Espace culturel Chem. du Plessis Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 16 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Loup en Slip 2

L’événement Le Loup en Slip 2 Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2026-01-11 par OT de l’Entre-deux-Mers