LE LOUP EN SLIP 2 – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

LE LOUP EN SLIP 2 Début : 2025-12-20 à 11:00. Tarif : – euros.

Le loup en slip revient pour de nouvelles aventures au cœur de la forêt !C’est la fin de l’année dans la forêt du Loup en Slip : l’heure est aux douceurs, aux emplettes… et aux noisettes ! Madame la chouette, en pleine tournée des cadeaux, offre au loup un splendide hibou casse-noisette rouge pétard. Mais la nuit venue, un bruit étrange réveille le loup… Son hibou a pris vie ! Rêve ? Cauchemar ? Magie ? Une aventure commence, entre éclats de rire et moments de réflexion.Un spectacle (toujours tiré de la célèbre BD) revisite avec humour les clichés et interroge notre regard sur le monde.Spectacle jeune public à partir de 5 ansDurée : environ 45 minComédiens : Fabien Morin et Fabien RatisseauProduction : La Boîte à Maqfly

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86