LE LOUP EN SLIP COLLECTIF GRAND VACARME Auditorium du Grand Nord Mayenne

LE LOUP EN SLIP COLLECTIF GRAND VACARME

Auditorium du Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Le Loup en slip est une adaptation de la bande dessinée éponyme de Wilfrid Lupano, Mayana ltoïz et Paul Cauuet.

Loin de l’archétype du loup aux grandes dents qui dévore les enfants, vêtu de son slip rayé rouge et blanc, il va vite montrer que les loups ne méritent pas leur mauvaise réputation. Sur scène, trois artistes manipulent objets, papier et sons pour nous plonger dans une histoire de forêt, de loup et de slip qui aborde avec humour la peur de l’inconnu et l’influence des médias.

À partir de 5 ans Durée 45min .

Auditorium du Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

English :

Le Loup en slip is an adaptation of the eponymous comic strip by Wilfrid Lupano, Mayana ltoïz and Paul Cauuet.

