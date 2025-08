« Le loup en slip », par le collectif Grand Vacarme Théâtre Francine Vasse Nantes

« Le loup en slip », par le collectif Grand Vacarme Théâtre Francine Vasse Nantes samedi 21 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 17:00 – 18:00

Gratuit : non Tarif plein : 17 € / Tarif réduit : 13 € / Tarif très réduit : 5 € Tout public

Au-dessus de la forêt vit le loup. Il a le regard fou, le poil hirsute et un hurlement qui vous glace le sang. Un matin, les trois petits cochons disparaissent et les animaux sont terrifiés. Ils ont peur du loup mais personne ne le connaît vraiment. Jusqu’à ce qu’on le croise et que l’on découvre qu’il porte un slip. En mêlant théâtre, bruitage et manipulation de papier, les trois interprètes donnent vie à la bande dessinée culte de Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz, et Paul Cauuet. Le spectacle s’accompagne de la restitution d’un petit ÊTRES EN CRÉATION accompagnants-enfants où lire, bruiter un album jeunesse crée l’amusement.À partir de 5 ans

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 http://www.leslaboratoiresvivants.com