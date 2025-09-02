LE LOUP EN SLIP Théâtre, bruitage & bande dessinée Collectif Grand Vacarme création 2026 PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Coulaines

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Le Loup en slip

Théâtre, bruitage & bande dessinée

Collectif Grand Vacarme (44) création 2026

A partir de 5 ans Durée 45 minutes

SEANCE FAMILLE

Mercredi 11 février 2026 15h00 à l’Espace culturel Henri Salvador, à Coulaines.

Au-dessus de la forêt vit le loup. Il a le regard fou, le poil hirsute et un hurlement qui vous glace le sang. Un matin, les trois petits cochons disparaissent. Les animaux qui habitent la forêt sont terrifiés. En réaction toute une économie se met en place, ici on vend des barrières anti-loup, là des pièges anti-loup. Toute la forêt vit autour de la peur du loup mais personne ne le connaît vraiment. Jusqu’à ce qu’on le croise presque par hasard, et que l’on découvre qu’il porte un slip.

À travers cette histoire simple, c’est le sujet de l’inconnu qui est abordé. L’étranger, celui qui fait peur, dont tout le monde parle mais que personne n’a vu. L’ennemi tout désigné, les rumeurs qui circulent, la peur que tout le monde entretient pour sauver son petit commerce, la panique générale.

En mêlant théâtre, bruitage et manipulation de papier, les trois interprètes donnent vie à la bande dessinée culte de Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz, et Paul Cauuet. .

PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Espace culturel Henri Salvador Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire

