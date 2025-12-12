LE LOUP EST REVENU ! – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 Paris

LE LOUP EST REVENU ! Début : 2026-03-28 à 13:30. Tarif : – euros.

Le loup est revenu !Déjà plus de 300 000 spectateurs pour ce spectacle adapté du chef d’œuvre de Geoffroy de Pennart qui entame sa 15ème saison à Paris !Ce soir-là, Monsieur Lapin a peur d’aller se coucher car il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante : le loup est revenu ! Tous les héros de contes et fables viennent se réfugier chez lui (les trois petits cochons, la chèvre et ses chevreaux, Pierre, le petit chaperon rouge, etc….) quand soudain… Toc ! Toc ! Toc ! On frappe à la porte… Qui est-ce ?Crédits: De Karine Tabet, d’après Geoffroy de PennartAvec, en alternance, Gaël Colin, Vincent Caire, Pierre-Etienne Royer, Aurélie Babled, Augusta Campistron, Franck Cadoux, Cédric Miele, Karine Tabet, Mathilde Puget, Claire Couture, Cyprien PertzingMise en scène : Vincent CaireCostumes : Corinne RossiProduction : Les NomadesquesVente du livre Le Loup est Revenu par un comédien du spectacle, à la fin de chaque représentation, au prix de 15 €, en espèces uniquement.

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris 75