Le loup et la presse Bibliothèque Longs-Champs Rennes 20 janvier – 28 février Ille-et-Vilaine
entrée libre
L’exposition propose de découvrir des articles de journaux illustrés français sur le loup.
Entre peur, fascination et fabulation, les regards sur le loup sont nombreux. Une exposition conçue par le Musée du loup situé au Cloître-Saint-Thégonnec dans le Finistère.
Début : 2026-01-20T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-28T18:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36