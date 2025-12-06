Le loup et Pierre Crash test Les écuries, pôle culturel Lorge Caen

Le loup et Pierre Crash test

Maintenant, Pierre pleure. Il est tout seul dans sa chambre dans le noir et il pleure. Hé ouais ! Parce qu’il a beau dire, Pierre, qu’il en a rien à faire de son grand-père, qu’il n’est plus un bébé et qu’il n’a pas peur du loup, n’empêche que là, maintenant, il pleure.

Fanny Catel & Jean-Noël Françoise • conception, interprétation

Camille Hamel • regard extérieur

Julie Ménard • texte

Jean-Noël Françoise • création musicale

Et c’est exactement à ce moment là que je sors du bois.

Une relecture du conte mondialement connu de Prokofiev, où on s’aperçoit que le plus méchant n’est peut-être pas celui qu’on croit. Comme il s’agit de notre premier jeune public, nous avons besoin d’enfants complices pour ce Crash Test. D’enfants qui pourront nous dire si ça fait trop peur, ou pas du tout, si on comprend rien, ou si c’est limpide, et puis pourquoi elle parle comme ça la dame, et c’est qui lui, et j’adore le canard il est trop fun, par contre la louve je sais pas trop, et le grand-père…

Un Crash Test, c’est quoi ?

Ce rendez-vous permet de rencontrer les artistes à une étape de leur parcours créatif. C’est un moment de partage et non une restitution, les artistes sont libres de présenter ce qu’ils veulent, un bout de scène, une lecture, une tentative chorégraphique, le tout émaillé de conversations, de débats avec le public dans un grand carambolage d’idées créatrices.

À partir de 9 ans. .

Now Pierre is crying. He’s all alone in his room in the dark and he’s crying. Oh yeah! Because no matter how much Pierre says he doesn’t give a damn about his grandfather, that he’s not a baby anymore and that he’s not afraid of the wolf, he’s still crying.

Jetzt weint Pierre. Er ist ganz allein in seinem Zimmer im Dunkeln und weint. Hey, ja! Denn Peter kann noch so oft sagen, dass er sich einen Dreck um seinen Großvater schert, dass er kein Baby mehr ist und keine Angst vor dem Wolf hat, aber trotzdem weint er jetzt.

Ora Pierre sta piangendo. È tutto solo nella sua stanza, al buio, e piange. Oh sì! Perché per quanto Pierre dica che non gli importa nulla di suo nonno, che non è più un bambino e che non ha paura del lupo, continua a piangere.

Ahora Pierre está llorando. Está solo en su habitación a oscuras y está llorando. ¡Ah, sí! Porque por mucho que Pierre diga que su abuelo le importa un bledo, que ya no es un bebé y que no tiene miedo del lobo, sigue llorando.

