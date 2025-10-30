Le loup fait son cinéma TERA Maison de l’Europe Angoulême

Le loup fait son cinéma TERA Maison de l’Europe Angoulême jeudi 30 octobre 2025.

Le loup fait son cinéma

TERA Maison de l’Europe 5 Chemin de Halage Angoulême Charente

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

2025-10-30

Halloween approche à grand pas ! Pour l’occasion, la Maison de l’Europe de la Charente est fière de vous proposer une sélection de courts-métrages d’animations pour toute la famille sur le Loup et le hérisson, un petit habitant de vos jardins.

TERA Maison de l’Europe 5 Chemin de Halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 76 13 14 contact@teramde16.eu

English :

Halloween is fast approaching! To mark the occasion, the Maison de l’Europe de la Charente is proud to offer you a selection of animated shorts for the whole family about the wolf and the hedgehog, a small inhabitant of your garden.

German :

Halloween nähert sich mit großen Schritten! Zu diesem Anlass ist das Maison de l’Europe de la Charente stolz darauf, Ihnen eine Auswahl an animierten Kurzfilmen für die ganze Familie über den Wolf und den Igel, einen kleinen Bewohner Ihrer Gärten, anbieten zu können.

Italiano :

Halloween si avvicina rapidamente! Per l’occasione, la Maison de l’Europe de la Charente è lieta di proporvi una selezione di cortometraggi d’animazione per tutta la famiglia sul lupo e il riccio, piccoli abitanti del vostro giardino.

Espanol :

¡Se acerca Halloween! Para celebrarlo, la Maison de l’Europe de la Charente se enorgullece de ofrecerle una selección de cortometrajes de animación para toda la familia sobre el lobo y el erizo, pequeños habitantes de su jardín.

