Le loup : mythe ou réalité ?, Hangar 14, Bordeaux

Informations pratiques

Le loup : mythe ou réalité ? Samedi 19 septembre, 14h00 Hangar 14 Gironde

15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Hangar 14 14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecrimagique.com/event-details/le-loup-mythe-ou-realite »}]

Atelier d’écriture – 11/14 ans Pourquoi le loup est-il toujours le méchant de l’histoire ? loup mythe