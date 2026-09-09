Le loup ou comment fabriquer un mythe, Hangar 14, Bordeaux

Informations pratiques

Le loup ou comment fabriquer un mythe Samedi 19 septembre, 15h00 Hangar 14 Gironde

20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Hangar 14 14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecrimagique.com/event-details/le-loup-fabriquer-un-mythe »}]

Atelier d’écriture – 15-18 ans Pourquoi avons-nous besoin de monstres ? loup atelier