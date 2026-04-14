Le Louschbach, le ruisseau du lynx, Le Louschbach, Plainfaing

Le Louschbach, le ruisseau du lynx Samedi 27 juin, 14h00 Le Louschbach Vosges

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Lors de cette balade, découvrez et testez vos connaissances sur ce félin discret et bien rare de nos montagnes vosgiennes, entre biologie, histoire et croyances populaires.

Cette sortie vous est proposée par les associations ETC Terra et BERIAN dans le cadre de la Journée Internationale du Lynx.

Le Louschbach Chemin du Pont de la Marguerite Plainfaing 88230 Le Rudlin Vosges Grand Est (Lorraine) [{« type »: « link », « value »: « https://berian.jimdosite.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « berian.association@hotmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767870043 »}]

Vous avez dit Louschbach ? D’où vient ce toponyme ? Et qui étaient ces Louxev’eres dont parlent les livres ?

BERIAN – Association Naturaliste et Historienne