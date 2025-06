Films « Pompon Ours » et sérigraphie luminescente au cinéma Le Lucernaire Le Lucernaire Paris 25 juin 2025

Et si, comme Pompon Ours, on fabriquait une constellation ? Grâce à une peinture magique qui brille dans le noir, l’artiste Billy accompagne les tout-petits dans la création d’un visuel sérigraphié. Un joli souvenir à accrocher dans la chambre au retour du cinéma après la projection du programme de courts métrages.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

À partir de 3 ans

POMPON OURS, PETITES BALADES ET GRANDES AVENTURES

de Matthieu Gaillard – 35 min

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule…? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

Le mercredi 25 juin 2025

de 14h20 à 15h20

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-25T17:20:00+02:00

2025-06-25T15:20:00+02:00_2025-06-25T16:20:00+02:00

fin : 2025-06-25T18:20:00+02:00

Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame des champs 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1109437331220405 https://www.facebook.com/events/1109437331220405

En plus de la découverte des films, venez participer à un atelier sérigraphie avec une peinture magique pour ramener un beau souvenir à la maison !