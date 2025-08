Solo de magie clownesque pour les petits et les grands au Lucernaire Le Lucernaire Paris

Solo de magie clownesque pour les petits et les grands au Lucernaire Le Lucernaire Paris mercredi 10 septembre 2025.

UN SOLO DE MAGIE CLOWNESQUE ET POÉTIQUE

Un clown à l’accent italien s’imagine magicien, il est aidé par son attachante fleur Margarita, tous les deux vont tenter d’incroyables tours : « la magie du coin-coin, l’éléphant qui se trompe tout le temps, le guéridon qui vole mais pas trop haut… »

Un véritable bazar poétique et magique rempli de tendresse. Ce personnage sensible et généreux réussi à nous faire rire autant qu’à nous émouvoir. Un délicieux moment de poésie et de légèreté.

Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

Relâches les 25 décembre 2025 et 1er janvier 2026.

Âge conseillé pour cette pièce : à partir de 3 ans.

Un spectacle de magie clownesque rempli de poésie et de tendresse, à partager en famille.

Du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

dimanche

de 11h00 à 11h50

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 15h00 à 15h50

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 11h50

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 15h00 à 15h50

Du mercredi 10 septembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :

dimanche

de 11h00 à 11h50

mercredi, samedi

de 15h00 à 15h50

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

Fermé le jeudi 25 décembre 2025

payant

15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-01-11T12:50:00+01:00

Date(s) : 2025-09-10T15:00:00+02:00_2025-09-10T15:50:00+02:00;2025-09-13T15:00:00+02:00_2025-09-13T15:50:00+02:00;2025-09-14T11:00:00+02:00_2025-09-14T11:50:00+02:00;2025-09-17T15:00:00+02:00_2025-09-17T15:50:00+02:00;2025-09-20T15:00:00+02:00_2025-09-20T15:50:00+02:00;2025-09-21T11:00:00+02:00_2025-09-21T11:50:00+02:00;2025-09-24T15:00:00+02:00_2025-09-24T15:50:00+02:00;2025-09-27T15:00:00+02:00_2025-09-27T15:50:00+02:00;2025-09-28T11:00:00+02:00_2025-09-28T11:50:00+02:00;2025-10-01T15:00:00+02:00_2025-10-01T15:50:00+02:00;2025-10-04T15:00:00+02:00_2025-10-04T15:50:00+02:00;2025-10-05T11:00:00+02:00_2025-10-05T11:50:00+02:00;2025-10-08T15:00:00+02:00_2025-10-08T15:50:00+02:00;2025-10-11T15:00:00+02:00_2025-10-11T15:50:00+02:00;2025-10-12T11:00:00+02:00_2025-10-12T11:50:00+02:00;2025-10-15T15:00:00+02:00_2025-10-15T15:50:00+02:00;2025-10-18T15:00:00+02:00_2025-10-18T15:50:00+02:00;2025-10-18T15:00:00+02:00_2025-10-18T15:50:00+02:00;2025-10-19T11:00:00+02:00_2025-10-19T11:50:00+02:00;2025-10-19T11:00:00+02:00_2025-10-19T11:50:00+02:00;2025-10-22T15:00:00+02:00_2025-10-22T15:50:00+02:00;2025-10-22T15:00:00+02:00_2025-10-22T15:50:00+02:00;2025-10-23T15:00:00+02:00_2025-10-23T15:50:00+02:00;2025-10-24T15:00:00+02:00_2025-10-24T15:50:00+02:00;2025-10-25T15:00:00+02:00_2025-10-25T15:50:00+02:00;2025-10-25T15:00:00+02:00_2025-10-25T15:50:00+02:00;2025-10-26T11:00:00+02:00_2025-10-26T11:50:00+02:00;2025-10-26T11:00:00+02:00_2025-10-26T11:50:00+02:00;2025-10-29T15:00:00+02:00_2025-10-29T15:50:00+02:00;2025-10-29T15:00:00+02:00_2025-10-29T15:50:00+02:00;2025-10-30T15:00:00+02:00_2025-10-30T15:50:00+02:00;2025-10-31T15:00:00+02:00_2025-10-31T15:50:00+02:00;2025-11-01T15:00:00+02:00_2025-11-01T15:50:00+02:00;2025-11-01T15:00:00+02:00_2025-11-01T15:50:00+02:00;2025-11-02T11:00:00+02:00_2025-11-02T11:50:00+02:00;2025-11-02T11:00:00+02:00_2025-11-02T11:50:00+02:00;2025-11-05T15:00:00+02:00_2025-11-05T15:50:00+02:00;2025-11-08T15:00:00+02:00_2025-11-08T15:50:00+02:00;2025-11-09T11:00:00+02:00_2025-11-09T11:50:00+02:00;2025-11-12T15:00:00+02:00_2025-11-12T15:50:00+02:00;2025-11-15T15:00:00+02:00_2025-11-15T15:50:00+02:00;2025-11-16T11:00:00+02:00_2025-11-16T11:50:00+02:00;2025-11-19T15:00:00+02:00_2025-11-19T15:50:00+02:00;2025-11-22T15:00:00+02:00_2025-11-22T15:50:00+02:00;2025-11-23T11:00:00+02:00_2025-11-23T11:50:00+02:00;2025-11-26T15:00:00+02:00_2025-11-26T15:50:00+02:00;2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T15:50:00+02:00;2025-11-30T11:00:00+02:00_2025-11-30T11:50:00+02:00;2025-12-03T15:00:00+02:00_2025-12-03T15:50:00+02:00;2025-12-06T15:00:00+02:00_2025-12-06T15:50:00+02:00;2025-12-07T11:00:00+02:00_2025-12-07T11:50:00+02:00;2025-12-10T15:00:00+02:00_2025-12-10T15:50:00+02:00;2025-12-13T15:00:00+02:00_2025-12-13T15:50:00+02:00;2025-12-14T11:00:00+02:00_2025-12-14T11:50:00+02:00;2025-12-17T15:00:00+02:00_2025-12-17T15:50:00+02:00;2025-12-20T15:00:00+02:00_2025-12-20T15:50:00+02:00;2025-12-20T15:00:00+02:00_2025-12-20T15:50:00+02:00;2025-12-21T11:00:00+02:00_2025-12-21T11:50:00+02:00;2025-12-21T11:00:00+02:00_2025-12-21T11:50:00+02:00;2025-12-24T15:00:00+02:00_2025-12-24T15:50:00+02:00;2025-12-24T15:00:00+02:00_2025-12-24T15:50:00+02:00;2025-12-26T15:00:00+02:00_2025-12-26T15:50:00+02:00;2025-12-27T15:00:00+02:00_2025-12-27T15:50:00+02:00;2025-12-27T15:00:00+02:00_2025-12-27T15:50:00+02:00;2025-12-28T11:00:00+02:00_2025-12-28T11:50:00+02:00;2025-12-28T11:00:00+02:00_2025-12-28T11:50:00+02:00;2025-12-31T15:00:00+02:00_2025-12-31T15:50:00+02:00;2025-12-31T15:00:00+02:00_2025-12-31T15:50:00+02:00;2026-01-02T15:00:00+02:00_2026-01-02T15:50:00+02:00;2026-01-03T15:00:00+02:00_2026-01-03T15:50:00+02:00;2026-01-03T15:00:00+02:00_2026-01-03T15:50:00+02:00;2026-01-04T11:00:00+02:00_2026-01-04T11:50:00+02:00;2026-01-04T11:00:00+02:00_2026-01-04T11:50:00+02:00;2026-01-07T15:00:00+02:00_2026-01-07T15:50:00+02:00;2026-01-10T15:00:00+02:00_2026-01-10T15:50:00+02:00;2026-01-11T11:00:00+02:00_2026-01-11T11:50:00+02:00

Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/karabistouille +33145445734 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lucernaireparis/?locale=fr_FR