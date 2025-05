H. G. Wells revisité avec magie au Lucernaire – Le Lucernaire Paris, 4 juin 2025, Paris.

ÊTRE OU DISPARAÎTRE ?

« Et si vous aviez le pouvoir de devenir invisible ? » C’est par ces mots que H.G. Wells fait naître sous nos yeux l’histoire de l’Homme Invisible. Devant sa machine à écrire, avec un véritable amour du théâtre, il fait surgir les personnages de son imaginaire en les jouant à tour de rôle. Autour de lui, les éléments se mettent à bouger, les objets se déplacent, la machine à écrire tape toute seule… Son héros est-il entré dans le bureau par la seule force de son imagination ? Magie et effets spéciaux viennent servir ce conte fantastique plein de surprises qui nous parle de la manipulation génétique et soulève la question de la différence…

Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire.

Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

Âge conseillé pour cette pièce : à partir de 8 ans



Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 20 juin 2025 à l’issue de la représentation.

Du mercredi 04 juin 2025 au dimanche 27 juillet 2025 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 18h30 à 19h30

payant

de 10€ à 32€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/le-mystere-de-lhomme-invisible +33145445734 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lucernaireparis/?locale=fr_FR

Et si, à votre tour, vous déteniez le secret de l’invisibilité, qu’en feriez-vous ?