Le lycée expérimental, anciennement « hôtel transatlantique » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Lycée Expérimental Loire-Atlantique

Réservation conseillée. Ouverture des inscriptions en septembre. Visite d’une heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Les élèves du lycée expérimental ont fait des recherches pour vous présenter l’histoire du bâtiment que leur lycée occupe aujourd’hui, anciennement « l’hotel transatlantique ».

Le lycée expérimental de Saint-Nazaire est un lycée auto-géré qui existe depuis plus de 40 ans (moins longtemps tout de même que le bâtiment !). Le samedi 20 septembre, les élèves vous présenteront l’histoire de ce lieu. Déjà dans l’avant-guerre, ce bâtiment abritait une activité hotelière. En 1950, il reçoit le nom de « Transatlantic Hotel ». Venez découvrir les autres surprises sur l’histoire de ce lieu. Ce sera aussi l’occasion de vous présenter ce que les élèves y font aujourd’hui.

Lycée Expérimental 17 boulevard René Coty 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

@Lycée Expérimental