Le lycée Hamaskaine en visite chez Sanofi Sanofi Sisteron Sisteron

Le lycée Hamaskaine en visite chez Sanofi Jeudi 27 novembre, 10h00 Sanofi Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Les élèves du lycée Hamaskaine découvrirons le processus de fabrication du principe actif pharmaceutique de la recherche et developpement à la production ainsi que les différents métiers qui y sont associés dans le cadre de la préparation d’olympiades de la chimie sur le thème de la chimie verte.

Sanofi Sisteron 45 chemin de Météline 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le 27 novembre prochain nous accueillerons des élèves du lycée Hamaskaine sur le site de Sanofi Sisteron.