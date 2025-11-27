Le lycée Hamaskaine en visite chez Sanofi Sanofi Sisteron Sisteron
Le lycée Hamaskaine en visite chez Sanofi Jeudi 27 novembre, 10h00
Début : 2025-11-27T10:00:00 – 2025-11-27T16:00:00
Fin : 2025-11-27T10:00:00 – 2025-11-27T16:00:00
Les élèves du lycée Hamaskaine découvrirons le processus de fabrication du principe actif pharmaceutique de la recherche et developpement à la production ainsi que les différents métiers qui y sont associés dans le cadre de la préparation d’olympiades de la chimie sur le thème de la chimie verte.
Sanofi Sisteron 45 chemin de Météline 04200 Sisteron
Le 27 novembre prochain nous accueillerons des élèves du lycée Hamaskaine sur le site de Sanofi Sisteron.