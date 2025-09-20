Le lycée Jacques Prévert Lycée Jacques Prévert Savenay

Le lycée Jacques Prévert Lycée Jacques Prévert Savenay samedi 20 septembre 2025.

Le lycée Jacques Prévert

Lycée Jacques Prévert 17 Rue Joseph Malègue Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Ancienne École Normale d’instituteurs fondée en 1872, le lycée Jacques Prévert ouvre exceptionnellement ses portes au public. Découvrez l’histoire de cet établissement emblématique au fil d’une visite-guidée incluant un court-métrage, une exposition sur l’hôpital américain de 1917 à 1919, pour un voyage dans le passé orchestré par l’association Les amis de l’Histoire de Savenay. .

Lycée Jacques Prévert 17 Rue Joseph Malègue Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le lycée Jacques Prévert Savenay a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon