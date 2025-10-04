Le M.U.R. Plein Champ #18 Cour du musée de Tessé Le Mans

Toute la journée et dans le cadre de Faites Lire !, l’artiste Alice Hervé s’empare d’une œuvre choisie au sein du musée de Tessé et propose au public d’assister à la création d’une fresque en direct sur le M.U.R. Plein Champ. Ce projet inédit s’inscrit dans une démarche nationale de promotion de l’art urbain éphémère. M.U.R. = Modulable, Urbain, Réactif. Gratuit, en continu de 10h à 18h dans la cour du musée de Tessé. L’œuvre ainsi peinte reste en place jusque la prochaine performance sur le M.U.R. Plein Champ le samedi 22 novembre 2025. Sur le verso du M.U.R. Plein Champ, vous pourrez également découvrir la création artistique réalisée par des élèves d’une classe de CE2/CM1 de l’école Dulac avec Alice Hervé dans le cadre du CLEAC (Contrat local d’éducation artistique et culturelle). .

Cour du musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

