Le M.U.R. Plein Champ #19 Cour du musée de Tessé Le Mans

Le M.U.R. Plein Champ #19

Cour du musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Toute la journée, Manon Painteaux s’empare d’une œuvre choisie au sein du musée de Tessé et propose au public d’assister à la création d’une fresque en direct sur le M.U.R. Plein Champ. L’œuvre ainsi peinte reste en place jusqu’à la prochaine création sur le M.U.R. Plein Champ prévue le samedi 28 mars 2026. Ce projet inédit s’inscrit dans une démarche nationale de promotion de l’art urbain éphémère le M.U.R. Plein Champ est le 47e mur d’une longue lignée, la ville du Mans emboîtant le pas à Paris, Grenoble ou encore Marseille. M.U.R. = Modulable, Urbain, Réactif. Gratuit, en continu de 10h à 17h dans la cour du musée de Tessé. .

Cour du musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

