Le MAAOA participatif Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Le MAAOA participatif Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement mercredi 15 avril 2026.
Le MAAOA participatif
Mercredi 15 avril 2026 de 14h30 à 16h30.
Samedi 18 avril 2026 de 10h à 12h.
Mercredi 22 avril 2026 de 14h30 à 16h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22
Venez découvrir les collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.
En vue de sa prochaine exposition sur l’Océanie, le MAAOA vous propose de co-penser ensemble des cartels familles, ces petits panneaux de textes ou de dessins qui accompagneront et expliqueront les œuvres.
• À partir de 9 ans
• Présence d’un adulte accompagnateur requise
• Durée 2h
• Sur réservation : maaoa@marseille.fr
• Animation gratuite dans la limite des places disponibles .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr
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English :
Come and discover the collections of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.
L’événement Le MAAOA participatif Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Ville de Marseille