Le MAAOA participatif Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Le MAAOA participatif

Mercredi 15 avril 2026 de 14h30 à 16h30.

Samedi 18 avril 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 22 avril 2026 de 14h30 à 16h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22

Venez découvrir les collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.

En vue de sa prochaine exposition sur l’Océanie, le MAAOA vous propose de co-penser ensemble des cartels familles, ces petits panneaux de textes ou de dessins qui accompagneront et expliqueront les œuvres.



• À partir de 9 ans

• Présence d’un adulte accompagnateur requise

• Durée 2h

• Sur réservation : maaoa@marseille.fr

• Animation gratuite dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr

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English :

Come and discover the collections of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.

L’événement Le MAAOA participatif Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Ville de Marseille