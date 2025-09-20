Le Macouba / Habitation Bellevue – Visites commentées Habitation Bellevue Macouba

Le Macouba / Habitation Bellevue – Visites commentées 20 et 21 septembre Habitation Bellevue

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T22:+ – 2025-09-21T23:+

Visite commentées | 10h, 12h, 14h, et 16h

Découvrez l’histoire de ce lieu à travers les bâtiments industriels anciens et la maison, reconstruite dans le style moderniste des années 1930.

Accès

Sur la RD10, prendre le chemin en face du stade à l’entrée du bourg du Macouba.

Habitation Bellevue quartier Bellevue Macouba 97218 Martinique 05 96 54 75 51 http://fondation-clement.org https://www.facebook.com/fondationclement/ Ouverture uniquement pendant les journées européennes du patrimoine

Venez découvrir l’Habitation Bellevue au Macouba

Gérard Germain