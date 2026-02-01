Le Made in Essonne au Salon International de l’Agriculture 2026 Paris 15e Arrondissement
Le Made in Essonne au Salon International de l’Agriculture 2026
Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement Paris
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
2026-02-21
Le Made in Essonne sera présent au Salon International de l’Agriculture 2026 à Paris. Venez découvrir les différentes spécialités essonniennes sur le pavillon de la Région Île-de-France.
75015 Paris Île-de-France
English :
Made in Essonne will be present at the Salon International de l’Agriculture 2026 in Paris. Come and discover the various specialities from Essonne on the Île-de-France Region pavilion.
