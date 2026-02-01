Le Made in Essonne au Salon International de l’Agriculture 2026

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement Paris

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le Made in Essonne sera présent au Salon International de l’Agriculture 2026 à Paris. Venez découvrir les différentes spécialités essonniennes sur le pavillon de la Région Île-de-France.

.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement 75015 Paris Île-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Made in Essonne will be present at the Salon International de l’Agriculture 2026 in Paris. Come and discover the various specialities from Essonne on the Île-de-France Region pavilion.

L’événement Le Made in Essonne au Salon International de l’Agriculture 2026 Paris 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-10 par Choose Paris Region