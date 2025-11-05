Le Made in France : un tremplin à l’export Maison de l’environnement Tremblay-en-France

Le Made in France : un tremplin à l’export Mercredi 5 novembre, 18h00 Maison de l’environnement Seine-Saint-Denis

Début : 2025-11-05T18:00:00 – 2025-11-05T20:30:00

Fin : 2025-11-05T18:00:00 – 2025-11-05T20:30:00

Cet événement vous propose d’explorer comment le Made in France peut devenir un véritable levier de développement à l’international pour les entreprises industrielles.

Au programme :

Témoignages de chefs d’entreprise ayant misé sur le Made in France pour exporter avec succès.

Étapes clés pour se lancer à l’international : définition du Made in France, cadre douanier, protection de la marque (INPI), logistique export.

Présentation des dispositifs d’accompagnement pour les industriels : aides à l’export, financement, soutien à la réindustrialisation.

Rencontres networking avec les acteurs de l’internationalisation : Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France, Douanes, INPI, Bpifrance, Coface, transitaire ,…

Une opportunité unique pour structurer ou renforcer votre projet export autour du Made in France.

Maison de l’environnement 1 rue Louis Couhé, 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/international/faitesdelinternational/cci-77-93-95 »}]

Témoignages, conseils d’experts et networking pour valoriser votre savoir-faire industriel à l’international. Structurez votre stratégie export, protégez votre marque et accédez aux financements. Made in France Industrie