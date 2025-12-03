LE MADISON JAUNE DU TÉLÉTHON Saint-Chély-d’Apcher
Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Le lycée Théophile Roussel se mobilise pour le Téléthon 2025 et vous propose de rejoindre l’équipe pour un Madison Géant ! Venez assister ou participer au spectacle, et par ce biais, aider à la recherche pour vaincre les maladies rares.
Rendez-vous toutes et tous en jaune !
A partir de 14h inscription et récolte de dons.
16h Show de cheerleading.
17h 15 min de Madison non-stop.
Buvette et vente de goodies.
Rediffusion sur le canal du Téléthon .
Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie telethon.lyceetheophileroussel@gmail.com
