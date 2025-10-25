LE MAGASIN DES SUICIDES CIE NANDI PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

LE MAGASIN DES SUICIDES CIE NANDI

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Une pièce grinçante, drôle et absurde inspirée du célèbre roman de Jean Teulé.

Chez les Tuvache, on garantit les suicides Mort ou Remboursé ! depuis de nombreuses générations.

Mais ça, c’était avant l’arrivée d’Alan, le dernier de la famille.

Tout petit déjà, il commence à sourire.

Alors qu’autour de lui le monde n’est que tristesse et désolation, lui ne voit que beauté et poésie.

Et redonner le goût de vivre aux clients du magasin des suicides, ce n’est pas bon pour le commerce.

Désespérés, les parents vont tout tenter pour remettre leur fils dans le droit chemin du désespoir.

Un spectacle rythmé par six comédiens qui font vivre plus de vingt personnages.

Durée 55 min

Tout Public (dès 8 ans)

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

