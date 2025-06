Paris

Le magasin du monde Jardin Rachmaninov Paris 4 juillet 2025 18:30

Le magasin du monde Vendredi 4 juillet, 18h30 Jardin Rachmaninov Paris

Représentation du spectacle Le magasin du monde au Jardin Rachmaninov à Paris dans le 18ème à l’occasion du Festival Ateliers de rues

Spectacle transdisciplinaire et polyglotte, Le Magasin du Monde réunit une équipe algéro-maroco-française pour approcher notre passé colonial commun.

En musique, en paroles, dans une mise en jeu des objets, avec des apparitions marionnettiques, les récits « historiques » et personnels émergent. Les fils de coton fendent l’espace et le morcellent. Les machines à coudre, initialement outils d’usine, deviennent des instruments de musique avant de se faire automates. Les pièces de wax se déroulent et s’incarnent en marionnettes…

Le Magasin du Monde ou comment confronter et accorder nos mémoires ? Comment partager un récit ? Comment faire (s’)entendre les différents bords de l’Histoire ? En commençant par acter nos présences dans ce présent et en en profitant pour les célébrer !

