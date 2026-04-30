Le Magic Circus avec Clown confetti Cordemais
Le Magic Circus avec Clown confetti Cordemais mardi 2 juin 2026.
Cordemais
Le Magic Circus avec Clown confetti
Avenue des Quatre Vents Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Spectacle interactif, avec une pincée de magie, de la musique et du chant.
Pour les 0-3 ans, sur inscription. .
Avenue des Quatre Vents Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 20 mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Le Magic Circus avec Clown confetti Cordemais a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay