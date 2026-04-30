Cordemais

Le Magic Circus avec Clown confetti

Avenue des Quatre Vents Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Spectacle interactif, avec une pincée de magie, de la musique et du chant.

Pour les 0-3 ans, sur inscription. .

Avenue des Quatre Vents Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 20 mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Le Magic Circus avec Clown confetti Cordemais a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay