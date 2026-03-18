Le Magic Show de Mandragore

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Laissez-vous entraîner dans son monde où tout devient réalisable. Ce qu’il fait semble parfois Aux frontières de l’Impossible . Ce n’est pas pour rien qu’il parcourt toute l’année la France entière pour faire rêver les gens.

Mandragore semble ne pas avoir de limites pour que la magie opère.

Laissez-vous entraîner dans son monde où tout devient réalisable. Ce qu’il fait semble parfois Aux frontières de l’Impossible . Ce n’est pas pour rien qu’il parcourt toute l’année la France entière pour faire rêver les gens.

Mandragore semble ne pas avoir de limites pour que la magie opère. Il pourra venir au bras de sa troublante et énigmatique partenaire, qui donnera un côté sexy et glamour à sa présence.

Enfin, Mandragore fait partie de l’association Magie à l’hôpital, du rêve pour les enfants . Il va faire vivre, tous les 15 jours, bénévolement, un temps d’évasion aux enfants les plus malades dans les hôpitaux. Il agit alors non seulement avec ses mains, mais surtout avec son cœur.

Votre participation nous permettra d’aider l’association Marche Rose 37. 15 .

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Let yourself be drawn into his world, where anything is possible. What he does sometimes seems on the edge of the impossible . It’s not for nothing that he travels the length and breadth of France all year round to make people dream.

Mandragore seems to have no limits when it comes to making magic

L’événement Le Magic Show de Mandragore Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 37