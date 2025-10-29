LE MAGICIEN DES COULEURS – LE PETIT GYMNASE Paris

LE MAGICIEN DES COULEURSPour la dixième saison, Le Magicien des Couleurs est de retour sur Paris. Dans la nuit des temps, il y a longtemps, très longtemps, très très très longtemps, très très très… Bon je crois qu’on a tous compris… Les couleurs n’existaient pas. Presque tout était blanc ou gris, et ce qui n’était pas gris était blanc ou noir…Un Magicien et son assistant vont mettre un peu de couleurs dans un monde triste et gris. Au rythme de chansons et de tours de magies, nous revivons avec nos deux personnages la création de toutes les couleurs qui égayent notre monde.Premièrement, de la participation.Deuxièmement, quelques intermèdes de magie, de la vraie.Et pour finir, parsemons le tout d’un peu de chansons.Un spectacle musical et magical pour chanter et s’amuser que l’on soit petit ou grand! Parking : 2 rue d’hauteville 75010 paris 5 rue du FBG Poissonnière 75009 paris

LE PETIT GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75