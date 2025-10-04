Le magicien des couleurs Médiathèque municipale Paul Eluard Renage

30 places

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

Ce spectacle se joue à travers un petit théâtre en bois miniature issu de l’art narratif japonais. Il emmène les enfants dans un univers poétique et magique, où la tolérance et l’inclusion sont des valeurs sacrées à partager.

Médiathèque municipale Paul Eluard 750 rue de la République 38140 Renage Renage 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476062973 https://www.la-fee-verte.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 06 29 73 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.renage@cc-bievre-est.fr »}]

