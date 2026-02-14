Le Magicien d’Oz (à partir de 8 ans), Cinéma Le Cinématographe, Nantes

Le Magicien d’Oz (à partir de 8 ans) 17 – 26 février Cinéma Le Cinématographe Loire-Atlantique

Tarif 6€, réduit 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T15:45:00+01:00

Fin : 2026-02-26T14:15:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00

Le Magicien d’Oz

de Victor Fleming et King Vidor

à partir de 8 ans

USA, 1939, 1h42, VOSTF

avec Judy Garland, Jack Haley, Ray Bolger

NUM

La jeune Dorothy vit avec son oncle et sa tante dans une ferme du Kansas. Un jour, une terrible tornade emporte la maison dans les airs. Lorsque celle-ci atterrit enfin, la jeune fille se retrouve transportée dans l’étonnant et très colorée pays d’Oz… Avec ses mélodies entraînantes, ses décors enchanteurs, son Technicolor éclatant, Le Magicien d’Oz est une référence incontournable, en particulier aux États-Unis où le film est fortement ancré dans la culture populaire. En témoignent les récentes adaptations cinématographiques de la comédie musicale Wicked qui revient sur l’histoire de la Méchante Sorcière de l’Ouest (The Wicked Witch of the West avec cet enchaînement de W qui sonne particulièrement bien en anglais). Une sorcière qui pour longtemps fixe dans les imaginaires un certain nombre de caractéristiques de ce personnage : une femme cruelle, vieillissante et laide qui se déplace sur un balai.

Cinéma Le Cinématographe 12B Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecinematographe.com »}]

La jeune Dorothy vit dans une ferme du Kansas. Un jour, une terrible tornade emporte la maison dans les airs et la jeune fille se retrouve transportée dans l’étonnant et très colorée pays d’Oz…