Le Magicien d’Oz (à partir de 8 ans) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-17 14:00 – 15:45

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ En famille, Jeune Public

Le Magicien d’Ozde Victor Fleming et King Vidorà partir de 8 ansUSA, 1939, 1h42, VOSTFavec Judy Garland, Jack Haley, Ray BolgerNUMLa jeune Dorothy vit avec son oncle et sa tante dans une ferme du Kansas. Un jour, une terrible tornade emporte la maison dans les airs. Lorsque celle-ci atterrit enfin, la jeune fille se retrouve transportée dans l’étonnant et très colorée pays d’Oz… Avec ses mélodies entraînantes, ses décors enchanteurs, son Technicolor éclatant, Le Magicien d’Oz est une référence incontournable, en particulier aux États-Unis où le film est fortement ancré dans la culture populaire. En témoignent les récentes adaptations cinématographiques de la comédie musicale Wicked qui revient sur l’histoire de la Méchante Sorcière de l’Ouest (The Wicked Witch of the West avec cet enchaînement de W qui sonne particulièrement bien en anglais). Une sorcière qui pour longtemps fixe dans les imaginaires un certain nombre de caractéristiques de ce personnage : une femme cruelle, vieillissante et laide qui se déplace sur un balai.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.lecinematographe.com



Afficher la carte du lieu Cinématographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

