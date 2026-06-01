Le Magicien d’Oz, Gare Saint Sauveur, Lille

Le Magicien d’Oz Dimanche 7 juin, 11h30 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre, réservation conseillée : contact@lillecinephile.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:41:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:41:00+02:00

LE MAGICIEN D’OZ de Victor Fleming et King Vidor, avec Judy Garland, Frank Morgan et Ray Bolger

ÉTATS-UNIS – 1939 – 1h41 – à partir de 6 ans

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l’institutrice ne détestait pas son chien. C’est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la méchante fée de l’Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s’emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d’Oz dans son palais d’Emeraude.

En partenariat avec Latitudes Contemporaines.

Dans le cadre la saison Gare Méditerranée avec lille3000.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lillecinephile.fr »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

[Jeune Public] Lille Cinéphile vous invite à (re)découvrir Le Magicien d’Oz (1939), classique féerique et intemporel qui suit le voyage de Dorothy dans un monde peuplé de personnages inoubliables.

©Lille Cinéphile