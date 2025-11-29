LE MAGICIEN D’OZ Pérols

LE MAGICIEN D’OZ

ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Ne manquez pas le spectacle pour enfants Le magicien d’Oz au théâtre de l’Odéon Montpellier

Suivez Dorothy et ses souliers de rubis dans cette aventure musicale et colorée. Un voyage merveilleux de l’autre côté de l’arc-en-ciel.

Un jour de tempête dans le Kansas, Dorothy et sa maison sont emportées par une tornade dans le monde fantastique d’Oz. Pour rentrer chez elle, elle suit les conseils de Glenda, la gentille sorcière du sud, et part sur la route pavée de briques jaunes. En chemin, elle se fait des amis étonnants un Épouvantail sans cervelle, un Homme de fer-blanc sans coeur et un Lion froussard dépourvu de courage.

Ensemble, ils se rendent à la Cité d’Émeraude, affrontent la méchante Sorcière de l’Ouest, les caprices du Magicien d’Oz et leurs propres peurs.

Pour toute la famille à partir de 3 ans ! .

ZAC Fenouillet Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

Don’t miss the children’s show The Wizard of Oz at the Théâtre de l’Odéon Montpellier

Follow Dorothy and her ruby shoes in this colorful musical adventure. A wonderful journey to the other side of the rainbow.

German :

Verpassen Sie nicht die Kindershow Der Zauberer von Oz im Odéon-Theater Montpellier

Folgen Sie Dorothy und ihren Rubinschuhen auf diesem musikalischen und farbenfrohen Abenteuer. Eine wunderbare Reise auf die andere Seite des Regenbogens.

Italiano :

Non perdete lo spettacolo per bambini Il Mago di Oz al Théâtre de l’Odéon Montpellier

Seguite Dorothy e le sue scarpe di rubino in questa colorata avventura musicale. Un viaggio meraviglioso dall’altra parte dell’arcobaleno.

Espanol :

No se pierda el espectáculo infantil El Mago de Oz en el Théâtre de l’Odéon Montpellier

Siga a Dorothy y sus zapatos de rubí en esta colorida aventura musical. Un maravilloso viaje al otro lado del arco iris.

