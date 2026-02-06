Le magicien galactique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Le magicien galactique | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

jusqu’à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Plongez dans un univers merveilleux et fascinant avec Le voyage du magicien galactique , un spectacle interactif pour les jeunes qui allie magie moderne, illusions, mentalisme et comédie.

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a marvelous and fascinating universe with The Journey of the Galactic Magician , an interactive show for young people that combines modern magic, illusions, mentalism and comedy.

L’événement Le magicien galactique | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-06 par Clermont Auvergne Volcans