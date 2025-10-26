LE MAGICIEN VOYAGEUR 2025-2026 – LE DOUBLE FOND Paris

LE MAGICIEN VOYAGEUR 2025-2026 – LE DOUBLE FOND Paris dimanche 26 octobre 2025.

LE MAGICIEN VOYAGEUR 2025-2026Spectacle pour les enfants à partir de 6 ans.Avec Peter Din Auteur et mise en scène : Peter Din Un magicien étourdi qui arrive presque en retard, qui oublie ses formules magiques et qui vient accompagné de Bobby, un chien qui parle et fait des blagues… ça commence bien?! Heureusement que les enfants sont là pour aider le magicien à réussir ses numéros. Un spectacle enchanteur, rafraîchissant et interactif. Une initiation tout en douceur à l’univers de la magie, à déguster en famille?! Attention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavis. Horaire d’arrivée : 30 mn avant le spectacle.

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75