Le magnifique jardin Ferrari à Štanjel avec la maison Natalija, Grad Štanjel, Štanjel

Le magnifique jardin Ferrari à Štanjel avec la maison Natalija Vendredi 5 juin, 16h00 Grad Štanjel

Les inscriptions sont acceptées jusqu’au mardi 2 juin 2026, ou jusqu’à ce que toutes les places soient prises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Une promenade guidée dans le jardin Ferrari à Štanjel révèle les caractéristiques uniques du paysage, de la culture et de la tradition karstiques.

Dans le cadre de l’initiative européenne Rendez-vous aux jardins, dont l’objectif est d’initier le public à la diversité et à la richesse des jardins et parcs, une visite guidée du jardin Ferrari et de la maison Natalija rénovée sera à nouveau organisée cette année à Štanjel. Le thème des événements de cette année est axé sur les vues liées au sens de la vue – mettant en valeur les panoramas, les perspectives et les points de vue.

Le jardin avec sa villa a été conçu avant la Seconde Guerre mondiale par le Dr. Maks Fabiani, architecte de renom, urbaniste et ancien maire, et reste un exemple exceptionnel du patrimoine culturel, avec des terrasses, une végétation soigneusement sélectionnée et un système unique d’approvisionnement en eau. Une partie de la villa est également la maison rénovée Natalija, qui comprend une exposition sur les idées de Fabiani et une salle spéciale avec un bar à eau, soulignant l’importance de l’eau dans la région du Karst dans le passé et aujourd’hui. L’expérience se termine par un verre de vin Teran et du prosciutto local au Grajžarjeva marenda (snack bar).

Point de rencontre : La place devant la cour du château à Štanjel

L’événement se déroulera dans le cadre du projet KRAS-CARSO II, cofinancé par l’Union européenne au titre du programme Interreg VI-A Italie-Slovénie 2021-2027.

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Rendez-vous aux jardins

Ana Rojc, arhiv ORA Krasa in Brkinov d.o.o.