Le Mahomet des historiens L'Institut du Monde Arabe Paris France mercredi 22 octobre 2025.

Figure incontournable de l’islam dont il est le prophète, Mahomet est indéniablement l’un des personnages les plus décisifs et les plus marquants de l’histoire de l’humanité. Si son existence historique fait globalement consensus, le récit de sa vie transmis par les traditions religieuses a suscité bien des controverses depuis le XIXe siècle. Or, depuis les années 1970, le monde de la recherche connaît un nouveau bouillonnement scientifique, dont les résultats provoquent des débats souvent passionnés, mais restent méconnus hors du cercle des spécialistes. Pour la première fois, 50 spécialistes internationaux étudient la figure du Prophète. C’est une entreprise de divulgation inédite qui est menée ici, sans pour autant jamais sacrifier à la rigueur, la précision et l’érudition. Loin des hagiographies comme des polémiques, les historiens et spécialistes internationaux réunis dans cet ouvrage exceptionnel étudient l’évolution des images du prophète de l’islam à travers les siècles, les cultures et les modes de représentation et proposent une somme éclairante, ouverte à tous.

Avec :

Mohammad Ali Amir-Moezzi , professeur des universités, membre du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM) et de l’Académie ambrosienne de Milan, directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études (EPHE).

, professeur des universités, membre du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM) et de l’Académie ambrosienne de Milan, directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études (EPHE). John Tolan, spécialiste des contacts culturels et religieux entre les mondes arabe et latin au Moyen Âge, a enseigné dans plusieurs universités d’Amérique, d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient, ainsi qu’à l’université de Nantes. Il est directeur du programme du Conseil européen de la recherche.

Figure incontournable de l'islam dont il est le prophète, Mahomet est indéniablement l'un des personnages les plus décisifs et les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, 50 spécialistes internationaux étudient la figure du Prophète et proposent une synthèse de leurs recherches, accessible à tous. Rencontre avec Mohammad Ali Amir-Moezzi et John Tolan, codirecteurs du Mahomet des historiens, à paraître aux éditions du Cerf.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

L'Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/rencontres-et-debats/mahomet-historiens +33140513838