LE MAIL COMEDY CLUB Soissons

LE MAIL COMEDY CLUB

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – 6

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:15:00

Date(s) :

2025-11-28

Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !

Laissez-vous emporter par une soirée de rires avec la

troupe LE GRAM, le collectif d’humoristes de la région

Grand Est. Le GRAM c’est une vingtaine de talents locaux

qui se produisent sur scène pour vous offrir un spectacle

vivant, percutant et résolument original.

Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch

une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de

la scène comique de notre région dans une ambiance

conviviale et décontractée. Ne manquez pas cette belle

occasion de vous détendre et de partager un moment de

bonne humeur ! 3 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

