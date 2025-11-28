LE MAIL COMEDY CLUB Soissons
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 21:15:00
2025-11-28
Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !
Laissez-vous emporter par une soirée de rires avec la
troupe LE GRAM, le collectif d’humoristes de la région
Grand Est. Le GRAM c’est une vingtaine de talents locaux
qui se produisent sur scène pour vous offrir un spectacle
vivant, percutant et résolument original.
Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch
une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de
la scène comique de notre région dans une ambiance
conviviale et décontractée. Ne manquez pas cette belle
occasion de vous détendre et de partager un moment de
bonne humeur ! 3 .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
