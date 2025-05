Le Maître du Coran – Médiathèque Luce Courville Nantes, 7 juin 2025 17:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 17:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Projection du film documentaire de Khalid Mouna – 2019, 25 mnDans le Rif occidental du Maroc, l’apprentissage du Coran perpétue une tradition datant du 10e siècle. Au milieu des montagnes se dressent plusieurs écoles traditionnelles, dont la plus grande, Omar Ibn Khattab, qui accueille en son sein plus de 400 élèves. Ce film retrace les rituels d’apprentissage du Coran où garçons et filles se livrent à une pratique de mémorisation et de récitation du texte coranique.Suivie d’un échange avec le réalisateur

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ bm-nord@mairie-nantes.fr