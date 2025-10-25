LE MAÎTRE DU JEU LE BASCALA Bruguières

LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 22 EUR

Un spectacle dont vous êtes le héros… et le responsable !

Déconseillé au moins de 14 ans.

Avec Le Maître du Jeu, Jean-Baptiste Mazoyer revisite les codes du jeu de rôle pour en faire un spectacle aussi interactif qu’hilarant. Sur scène, pas de quatrième mur c’est nous qui décidons de la suite de l’aventure.

Orcs, magiciens, potions et pièges improbables s’invitent dans cet univers décalé, bourré de clins d’œil aux amateurs de fantasy et de jeux de plateau. Improvisation, narration et humour se combinent à merveille pour créer une aventure unique à chaque représentation. Un spectacle où le héros… c’est nous ! 18 .

English :

A show in which you are the hero? and the person responsible!

Not recommended for children under 14.

German :

Ein Spektakel, bei dem Sie der Held sind und der Verantwortliche!

Abgeraten für Kinder unter 14 Jahren.

Italiano :

Uno spettacolo in cui voi siete l’eroe e il responsabile!

Sconsigliato ai minori di 14 anni.

Espanol :

Un espectáculo en el que tú eres el héroe… ¡y el responsable!

No recomendado para menores de 14 años.

