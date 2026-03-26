Le mal de Maire Salle des fêtes Gien-sur-Cure

Le mal de Maire

Salle des fêtes Le bourg Gien-sur-Cure Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11

“Le Mal de maire” Fantaisie villageoise avec chansons par le Cie du Globe est un spectacle interactif, ludique, participatif Gratuit. .

Salle des fêtes Le bourg Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 42 95

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English : Le mal de Maire

L’événement Le mal de Maire Gien-sur-Cure a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs