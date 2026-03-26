Le mal de Maire Salle des fêtes Gien-sur-Cure
Le mal de Maire Salle des fêtes Gien-sur-Cure samedi 11 avril 2026.
Le mal de Maire
Salle des fêtes Le bourg Gien-sur-Cure Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-11
“Le Mal de maire” Fantaisie villageoise avec chansons par le Cie du Globe est un spectacle interactif, ludique, participatif Gratuit. .
Salle des fêtes Le bourg Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 42 95
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English : Le mal de Maire
L’événement Le mal de Maire Gien-sur-Cure a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs