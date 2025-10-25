Le mal de Maire Salle des fêtes Saint-Léger-de-Fougeret

Le mal de Maire

Salle des fêtes Le bourg Saint-Léger-de-Fougeret Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22

“Le Mal de maire” Fantaisie villageoise avec chansons par le Cie du Globe Gratuit. .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Léger-de-Fougeret 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté colindesbois@gmail.com

English : Le mal de Maire

German : Le mal de Maire

Italiano :

Espanol :

L’événement Le mal de Maire Saint-Léger-de-Fougeret a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs